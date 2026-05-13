Las estaciones de servicio dejaron de ser solamente un lugar de paso. En un escenario donde las marcas compiten cada vez más por la experiencia del consumidor, YPF decidió dar un paso más allá y presentó en Nordelta la primera YPF Black, un formato premium que combina diseño, atención personalizada, tecnología y gastronomía de primer nivel. La propuesta busca redefinir el concepto tradicional de estación de servicio y convertir una parada cotidiana en una experiencia diferencial. Desde el servicio en playa hasta la oferta gastronómica, cada detalle fue pensado para elevar el estándar del sector y posicionar a la compañía en un segmento donde la experiencia del cliente gana protagonismo. “YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio”, resumió Horacio Marín durante la inauguración. “No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle”. El nuevo formato propone una experiencia integral desde el momento en que el conductor llega a la estación. La atención diferencial en cada isla de carga, la personalización del servicio y los nuevos espacios diseñados para optimizar tiempos forman parte del corazón del concepto YPF Black. Uno de los grandes diferenciales es “YPF Pit Stop”, un espacio exclusivo para realizar chequeos rápidos del vehículo de manera ágil y segura. La iniciativa apunta a transformar el tiempo de espera en una experiencia más eficiente y confortable. Pero el verdadero salto aparece en la propuesta gastronómica. La estación incorpora CARNE hamburguesas, del multipremiado chef argentino Mauro Colagreco, café de especialidad, pastelería premium y una selección de productos gourmet que buscan acercar la experiencia de un espacio gastronómico de alta gama. La experiencia se complementa con beneficios exclusivos para los usuarios de Serviclub, que incluyen triplicación de puntos durante el período inicial, accesos anticipados a lanzamientos y propuestas exclusivas para los socios. La apuesta de YPF no quedará limitada a Nordelta. La compañía confirmó que el objetivo es expandir progresivamente el formato estación única de clase mundial a distintos puntos estratégicos del país, especialmente sobre rutas nacionales y corredores de alto tránsito. “Queremos hacer al menos una YPF Black por provincia”, adelantó Marín. Según explicó, la estrategia busca acercar esta estación única de clase mundial no solo a los grandes centros urbanos, sino también al interior del país. “Somos los únicos que llegamos a todos los lugares de la Argentina y queremos que esta experiencia también llegue al interior, donde muchas veces no existen propuestas de este nivel”, sostuvo. Aunque cada modelo tendrá características propias, todos compartirán una identidad común basada en la cercanía, la calidad de servicio y la innovación. Con esta apuesta, YPF busca ir más allá del expendio de combustibles y consolidarse como una marca asociada a una experiencia única de clase mundial, una tendencia que crece a nivel global y empieza a redefinir el negocio de las estaciones de servicio también en Argentina.