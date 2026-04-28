Horacio Marín, presidente de YPF, ya casi es una “rock star”. Antes de exponer en la exposición EFI, no menos de 20 personas le pidieron sacarse una “selfie”. “Me pasa todo el tiempo. Salgo a caminar con mi mujer y en media hora me piden un montón de fotos”, confiesa. El titular de la petrolera se paseó por varios temas; los precios de los combustibles, las estaciones de servicio “black” (un nuevo concepto), las características de los clientes según los lugares en los que viven, y también los despachos “low cost”. “Esta Argentina llegó para quedarse. En 2023, yo sabía que ganaba el presidente Milei porque me lo decían los taxistas, esa era mi encuesta y me daba que ganaba Milei. Ahora, veo un cambio generacional. El 100% de los jóvenes a los que consulté sobre el futuro del país están apoyando el cambio. Los (viejos) se resisten. Pero los cambios los hacen los jóvenes", definió. El ejecutivo fue cauteloso con el precio de los combustibles -se encuentran “congelados” hasta fin de mes, a la espera de la situación de los precios internacionales. Aunque volvió a enfatizar los récords de exportación que espera lograr en los próximos años, en esta ocasión habló más de las estaciones de servicio. “La señora que me está mirando en primera fila va a un baño de una estación de servicio y lo ve limpio. Y eso lo traslada a toda la empresa. Si le preguntan cómo soy para perforar pozos, va a decir que soy bueno, porque se quedó con esa imagen de los baños”, reflexionó. Marín está entusiasmado con las estaciones de servicio “black”. La primera estará en Nordelta. Las hamburguesas serán de McDonald’s, pero todos los productos que se encuentren en esas góndolas serán “premium”. Habrá cuatro estaciones más con estas características. Serán “experiencias” para que la familia pase un buen rato. También habrá despachos “low cost”. Estará conformado por 150 estaciones de servicio RefiPlus. Es un formato más chico, donde se apuesta a la velocidad. Con la app de YPF se puede pagar un tanque de combustible. También se puede abonar en dólares y en cripto. Desde el celular, también se incentivará que los clientes compren acciones de YPF. Desde hace un tiempo que la compañía maneja distintos niveles de precios según la franja horaria. Como consecuencia, las ventas nocturnas aumentaron un 48%. “No es igual en todos los lugares. Lo tenemos estudiado ciudad por ciudad, provincia por provincia. En algunos lugares son más de dormir la siesta”, coronó ante un auditorio que le festejó los giros humorísticos.