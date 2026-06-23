En esta noticia “Vamos a duplicar a YPF con el LNG”: los dichos de Marín

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, lleva meses describiendo Argentina LNG como un cambio de paradigma para la economía del país. El proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) liderado por YPF junto a la italiana ENI y XRG -subsidiaria de ADNOC de Emiratos Árabes Unidos— apunta a monetizar las reservas de Vaca Muerta en mercados de ultramar y posicionar a la Argentina como exportador energético global hacia 2031. En diálogo con Club de Inversores, Marín explicó en detalle sus fundamentos y dimensiones.

“Vamos a duplicar a YPF con el LNG”: los dichos de Marín

El CEO comenzó explicando por qué la exportación regional no alcanza como destino del gas argentino. “La exportación regional es chica. Todo el consumo de Chile está en el orden de los 15 millones [de metros cúbicos]. No te va a comprar todo porque tiene que diversificar”, señaló.

Sobre Brasil, agregó: “Es un país que llueve y tiene hidroeléctrica. Si llueve mucho no necesita consumir nada. Es difícil que alguien te haga contratos de 20 años y que firme, porque si hay agua no lo necesita”.

Marín también describió la limitación estructural del mercado interno. “Argentina consume menos de dos TCF [trillones de pies cúbicos] por año. Si dividís las reservas —que Estados Unidos dice que son 308 TCF, aunque personalmente la ubico en 200 TCF— te da 100 años. No lo sacás más”, afirmó.

A eso sumó la variabilidad de la demanda doméstica: “Producimos en el invierno algo de 150 millones de metros cúbicos por día y en el verano consumimos entre 50 y 70 millones menos. Es una sinusoidal”.

Frente a ese escenario, el CEO explicó la lógica del proyecto: “Tenemos que desarrollar el LNG y hacer todo un camino de infraestructura para exportar gas licuado, petróleo, propano, butano y etano. Cinco productos. El gas es el 50% de la exportación y los líquidos el otro 50% ”, detalló.

En cuanto a la infraestructura, Marín describió las dimensiones de las obras previstas. “ Vamos a hacer el gasoducto más grande de 48 pulgadas que nunca se hizo en Argentina —en Argentina son de 36 pulgadas—. Si hacés la cuenta, es más de dos metros la chapa y la tenés que doblar”, indicó.

Esa línea llevará el gas hasta “una planta de 200 hectáreas” de un tamaño de “el 70% de la refinería de La Plata”, donde se realizará la separación de productos.

La licuefacción, en tanto, se realizará en barcos. “Lo que hacen es comprimir el gas 500 veces y bajarle la temperatura. Cuando llegás a menos 160 y pico grados centígrados bajo cero se hace líquido. Algo que era 500 metros cúbicos pasa a ser un metro cúbico. Eso se mete en los barcos”, explicó Marín. Los buques previstos, precisó, “van a ser los más grandes del mundo. El know-how lo tiene Eni, que es de las mejores en LNG offshore”.

Sobre la escala financiera del proyecto, el CEO fue contundente. “Es el Project Finance más grande de la historia en Latinoamérica, según JP Morgan”, dijo, y agregó que el RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— para este proyecto “va a ser más grande que el del petróleo”.

En cuanto al inicio de la fase de financiamiento, indicó: “Yo calculo que en julio tenemos que empezar porque estamos haciendo los documentos finales”.

Por último, Marín dimensionó el impacto potencial sobre YPF. “Prácticamente vamos a duplicar a YPF con el LNG, con los 18 millones de toneladas. Va a ser una YPF adicional. Se duplica el tamaño de YPF y el valor de la compañía, altamente probable, también”, concluyó.