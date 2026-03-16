La reducción en la cantidad de registros patronales no implica que se estén perdiendo empleos en el país, sino que responde a distintos ajustes administrativos y operativos. Así lo explicaron Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, y Gonzalo Castillo, coordinador de Planeación y Evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes señalaron que los mecanismos actuales de supervisión permiten detectar irregularidades en las empresas en un plazo aproximado de 24 horas, cuando antes este proceso podía tardar varios meses. Castillo aclaró que, contrario a algunas interpretaciones, lo que se observó es un aumento en el número de empleos, mientras que la disminución de registros patronales se relaciona con diversos factores, principalmente de carácter administrativo. Desde el IMSS explicaron que uno de estos elementos está vinculado con controles implementados junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el caso de empresas con entre uno y cinco trabajadores, ahora se exige proporcionar un domicilio fiscal verificado, lo que redujo la creación de nuevos registros patronales. También mencionó que hubo confusión con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE). Algunas personas crearon registros patronales pensando que eran necesarios para cumplir con ese requisito; sin embargo, al comprobar que no les aplicaba, procedieron a cancelarlos. Esto, aclaró, no significa que las empresas hayan desaparecido ni que se hayan perdido empleos. Castillo destacó además un dato relevante: por primera vez hay más personas morales que personas físicas con registros patronales. Asimismo, indicó que un registro patronal no equivale necesariamente a una empresa, ya que un mismo RFC puede contar con varios registros, dependiendo del giro y de las necesidades operativas de la compañía. Eduardo Alcaraz Prous señaló que los nuevos controles y mejoras administrativas buscan evitar simulaciones laborales. Gracias al uso de herramientas de analítica de datos, hoy es posible detectar irregularidades en menos tiempo. “Antes podía tomar hasta seis meses identificar una simulación. Actualmente podemos detectarla prácticamente en 24 horas. Cuando surge un caso sospechoso se envía de inmediato a supervisión para verificar que exista una relación laboral real; de no ser así, el registro se cancela”, explicó. El registro patronal es la clave administrativa mediante la cual una empresa, ya sea persona física o moral, se inscribe ante el IMSS para realizar movimientos afiliatorios, como el alta de trabajadores o modificaciones salariales, datos que posteriormente son verificados por el instituto. Asimismo, señalaron que una empresa puede contar con más de un registro patronal en la misma localidad, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la Ley del Seguro Social. Para evitar que las empresas abran múltiples registros con el fin de reducir cuotas, existen restricciones que impiden “fragmentar” estos registros. No obstante, en algunas circunstancias una constructora puede contar con registros distintos para cada obra. En contraste, en otros sectores como la maquila, si existen dos centros de trabajo dentro del mismo municipio deben operar bajo un solo registro patronal.