Miles de jubilados en México podrían recibir un aumento significativo en el monto de su pensión tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que modificó el criterio utilizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para calcular ciertos pagos. La resolución impacta principalmente a quienes se retiraron bajo el régimen de la Ley 73, ya que abre la puerta a solicitar la revisión del cálculo de su pensión, lo que en algunos casos podría representar incrementos de hasta 70% en el monto mensual que reciben. La resolución judicial determinó que el IMSS debe modificar el criterio con el que calcula algunas pensiones otorgadas bajo la Ley 73. Este régimen corresponde a trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Durante años, el instituto aplicó un límite en el cálculo del monto máximo de las pensiones. Sin embargo, la Suprema Corte consideró que ese criterio no correspondía con lo establecido en la legislación vigente. Con este cambio, algunos jubilados podrían recibir un incremento importante en el monto de su pensión, dependiendo de su historial laboral y salario registrado. El aumento potencial de hasta 70% en la pensión aplicaría a trabajadores retirados bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS. La resolución permite que miles de jubilados soliciten una revisión del cálculo de su pensión para obtener un monto mayor.