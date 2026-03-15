La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que modifica el criterio bajo el cual los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden acceder a licencias y compensaciones económicas adicionales. El impacto es inmediato: a partir de ahora, no bastará con trabajar en el sector salud para recibir estos beneficios, sino que será necesario demostrar condiciones de riesgo muy concretas y debidamente documentadas. La resolución fue emitida el 19 de febrero de 2026 en el marco del Amparo Directo en Revisión 6213/2025, un caso en que una médica reclamó el pago de prestaciones adicionales argumentando exposición constante a riesgos biológicos en su área de trabajo. El Máximo Tribunal le negó el amparo al concluir que no logró acreditar que su puesto estuviera clasificado como zona de exposición permanente a alto riesgo. Con esta decisión, la SCJN validó el Reglamento de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radioactivas del contrato colectivo entre el IMSS y su sindicato, determinando que otorgar beneficios diferenciados no representa discriminación cuando existe una justificación técnica y objetiva detrás. El fallo establece que las licencias especiales y compensaciones económicas únicamente proceden para el personal que trabaje de forma constante y permanente en áreas consideradas de alto riesgo. Entre las zonas que sí califican se encuentran las unidades de cuidados intensivos, salas de urgencias, quirófanos, laboratorios, bancos de sangre y áreas de aislamiento con agentes patógenos o radiaciones ionizantes. Quien no pueda demostrar que su labor implica una exposición que supere claramente el promedio, quedará fuera del esquema de beneficios extraordinarios. Este precedente consolida un esquema de compensaciones diferenciadas que exige mayor rigurosidad en la documentación y clasificación de los puestos de trabajo. Los apoyos extraordinarios deberán responder a riesgos extraordinarios, lo que significa que miles de trabajadores que anteriormente podían acceder a estas prestaciones bajo criterios más amplios ahora deberán pasar por un proceso de acreditación más estricto. La Suprema Corte subrayó que todos los trabajadores tienen derecho a condiciones de seguridad dignas, pero aclaró que eso es distinto a percibir compensaciones adicionales.