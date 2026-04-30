Este jueves, 30 de abril de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.4947 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.61%. En la última semana, la cotización del euro subió un 0.74%, pero en el último año acumula un descenso del 7.49%, señalando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, el euro tuvo una tendencia alcista: 7 alzas y 3 caídas, sin jornadas planas; tras un bache intermedio, repuntó y cerró con sesgo positivo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 3.53%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.12%. Hoy la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor frente a otras monedas. Esta alza es un indicio de confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones en el continente. La tendencia observada sugiere una posible consolidación del Euro en el mediano plazo, dependiendo de factores económicos globales y locales que puedan influir en su estabilidad. Esto podría indicar un momento favorable para los exportadores europeos y un aumento en el poder adquisitivo de los ciudadanos en el extranjero. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.