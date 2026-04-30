La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.46 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 30 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.39% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En la última semana, el Dólar tuvo un cambio leve de 0.24%, mientras que en el último año registró una variación de -10.11%, evidenciando estabilidad reciente y una tendencia anual a la baja. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar tuvo una tendencia alcista: 6 avances y 4 retrocesos. hubo tres alzas seguidas, luego dos caídas, un repunte de dos días y cierre con baja, que modera pero no revierte la ganancia. La volatilidad económica de la última semana del Dólar fue del 6.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.72%. Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el Dólar ha ido incrementando su valor de manera constante. En este contexto, la fortaleza de la moneda podría estar influenciada por factores económicos y políticos en el entorno. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para anticipar posibles cambios futuros. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.