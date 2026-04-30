México ya es considerado “ligeramente menos pirata” por la Embajada Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), un paso esencial para avanzar en la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). El Reporte 301 del USTR revisa a los mercados en línea y físicos que participan, facilitan, se hacen de la vista gorda o benefician de la piratería sustancial de derechos de autor, así como la falsificación de marcas registradas. En este sentido, hasta el año pasado, el USTR mantenía a México en la lista de vigilancia prioritaria, que hablaba de una alta predisposición del mercado para infringir patentes o hacer piratería. Sin embargo, en la edición de este año, el organismo que lidera Jamieson Greer sacó a México de esta lista y lo ubicó en la lista de vigilancia, debido a una mejora sustancial para atacar la piratería, un paso clave para la revisión del TMEC. “Al sacarnos de esa lista, ya no vamos a estar sujetos a ese seguimiento especial que Estados Unidos tenía a varios países, nos había puesto ahí. Es muy buena noticia, porque facilita las inversiones. Cuando no estás ahí, las empresas que van a invertir en México, pues consultan esos reportes”, aseguró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía. Al salir de esa lista, abundó, quiere decir que Estados Unidos considera que no hay un elemento de preocupación sobre propiedad intelectual en México. “Entre los temas tratados se incluyeron la propiedad intelectual farmacéutica, la aplicación penal y administrativa de la ley, el control fronterizo y la lucha contra la piratería en línea”, detalló el documento del USTR. Apenas este mes, México emitió reglamentos modificados para proteger contra el uso comercial indebido y la divulgación no autorizada de datos de pruebas u otros datos no divulgados generados para obtener la autorización de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos, así como un sistema para extender la vigencia de las patentes por demoras injustificadas en la autorización de comercialización. Asimismo, sumó medidas que le permiten abordar “parcialmente” las preocupaciones sobre la falta de un sistema eficaz para resolver disputas sobre patentes farmacéuticas y la falta de autoridad ex officio para el control fronterizo y se comprometió públicamente a mejorar la aplicación de la ley. “Con respecto al acceso al mercado para productos estadounidenses que utilizan ciertos nombres de queso, en marzo de 2026, México publicó la lista de términos de la carta complementaria sobre quesos de 2018 al T-MEC en la Gaceta de la Propiedad Industrial publicada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para ayudar a abordar las preocupaciones sobre el acceso al mercado, incluidas las relacionadas con la protección excesiva de las indicaciones geográficas”, comentó el USTR. El documento señaló que en lo correspondiente a la piratería en línea, el gobierno mexicano ha estado trabajando en posibles enmiendas a la Ley Federal de Derechos de Autor para abordar mejor las preocupaciones sobre la piratería en línea.