El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total, uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que pueden apreciarse desde la Tierra. Este evento se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y el planeta, bloqueando de forma temporal la luz solar. No obstante, aunque el eclipse será total en algunas regiones del mundo, en México no se observará de esa forma. De acuerdo con datos astronómicos, en el país el fenómeno solo podrá verse como eclipse parcial. Este tipo de fenómenos despierta gran interés tanto en la comunidad científica como entre aficionados a la astronomía, ya que permite analizar diversos aspectos del comportamiento del Sol y apreciar cambios momentáneos en la iluminación del cielo. Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra, bloqueando parcial o totalmente la luz del Sol desde la perspectiva de nuestro planeta. Este evento ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean en el mismo plano. Dependiendo de cómo se dé esta alineación, los eclipses solares pueden clasificarse en totales, parciales o anulares. Generalmente, se presentan durante la fase de luna nueva, momento en el que la Luna se encuentra cerca del plano de la eclíptica, es decir, la trayectoria aparente que sigue el Sol alrededor de la Tierra cuando se observa desde nuestro planeta. Aunque en ciertas partes del planeta el eclipse provocará oscuridad total, en México no ocurrirá este efecto. En cambio, se registrará una cobertura parcial del Sol, lo que ocasionará una ligera disminución de la luz natural durante el punto máximo del fenómeno. El grado de cobertura variará según la región del país, ya que la posición de la Luna y la trayectoria de su sombra determinan qué zonas experimentan el eclipse total y cuáles solo una fase parcial. Los especialistas advierten que no se debe mirar directamente al Sol sin protección, ya que esto puede causar daños severos en la vista. Para observar un eclipse de forma segura es necesario utilizar lentes especiales certificados para eclipses o filtros solares adecuados. También es posible optar por métodos de observación indirecta, como proyectar la imagen del Sol sobre una superficie mediante dispositivos diseñados para este propósito. El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los eventos astronómicos más destacados de ese año. Aunque en México no se apreciará como eclipse total, sí ofrecerá la oportunidad de presenciar un fenómeno natural poco frecuente en una misma región.