La licitación para la construcción de una parte del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo ha sido encomendada a Carlos Slim. La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) ha informado que el concurso relacionado con los segmentos 13 y 14, que comprende el tramo Saltillo-Santa Catarina, atrajo la atención de varios consorcios con propuestas de gran envergadura; no obstante, ninguna de estas logró superar la oferta presentada por las empresas del empresario. Según los datos disponibles, Operadora Cicsa y FCC Construcción obtuvieron la puntuación más alta, garantizando la realización de una obra que resulta esencial para la conectividad, además de representar una inversión que supera los 31 mil millones de pesos. Se trata de un proceso fundamental en lo que respecta a la validación del contrato, ya que es la manera oficial de garantizar transparencia en un sector donde las licitaciones suelen estar bajo escrutinio público. Con las obras iniciadas el pasado 30 de septiembre, según los detalles brindados por la ARTF, el proyecto ferroviario tendrá una extensión de 111 kilómetros y contará con un plazo de ejecución de 960 días naturales. Cabe destacar que el Servicio de Administración Tributaria de México cumplirá un rol fundamental en este proyecto, ya que será la institución gubernamental ante la cual las empresas deberán cumplir sus obligaciones fiscales. Esta victoria refuerza su posición como uno de los empresarios más influyentes en materia de infraestructura en el territorio azteca. Además, la obra se enmarca dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, con proyectos estratégicos que buscan modernizar la movilidad y fortalecer la conectividad en toda la región. En la licitación que fue adjudicada a Operadora Cicsa y FCC Construcción, participaron otras empresas con vasta experiencia en grandes proyectos, como Comsa, encargada de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro; ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL. Sin embargo, ninguna de estas alcanzó la puntuación del consorcio liderado por Carlos Slim.