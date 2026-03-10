Los patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acumulan 20 meses consecutivos con disminuciones en su comparación anual, y en el segundo mes de este año cerraron en 1,021,996 patrones. De acuerdo con el reporte del Seguro Social, esto representó 26,150 patrones menos que el año pasado, una reducción de 2.53% en el comparativo anual. La racha más larga de caídas anuales en el registro de patrones fue entre 2003 y 2005, cuando se acumularon 30 meses consecutivos de reducción en este registro, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. Además, la generación de empleos formales también se redujo en los primeros dos meses del año: en enero y febrero, sin incluir los puestos de trabajo de plataformas digitales, se registró la creación de 174,674 empleos con registro en el IMSS, lo que representó 9.28% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando hubo 192,552 puestos de trabajo formales nuevos. “Es la menor creación de empleo para un periodo de enero a febrero desde el 2021, cuando en el mismo periodo se crearon 163,206 puestos de trabajo”, detalló la especialista de Banco Base. Cada mes, México debería crear aproximadamente 100 mil empleos formales nuevos solo para compensar el incremento de la demanda laboral de la población joven, de acuerdo con el think-tank México, ¿Cómo vamos?, por lo que para febrero debería haber aproximadamente 200 mil empleos nuevos. Sin embargo, la cifra está por debajo de esa meta, en poco más de 25 mil empleos. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que el salario base de cotización promedio durante febrero de este año fue de MXN $664.10 pesos diarios, lo que representó un alza de 7.18%. Sin embargo, al descontar la inflación en el periodo, que en febrero se reportó en 4.02% anual, el crecimiento real del salario base se ubica en apenas 2.86%, señaló la especialista.