El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la República Mexicana ante el avance de la última tormenta de abril que provocará fuertes precipitaciones, así como vientos intensos, en distintos estados del país. El foco de atención se encuentra posicionado, a su vez, en la región norte y noreste del territorio azteca, donde podrían formarse torbellinos producto de la interacción de diversos sistemas climáticos. Por otro lado, se mantendrá la ola de calor sobre un gran número de entidades federativas, donde los termómetros podrían escalar por encima de los 45°C. Para el miércoles 29 de abril, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará posicionada sobre el territorio mexicano, generando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana; manteniendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Aguascalientes, Zacatecas (norte y sur), Durango (noroeste, centro y sur) y Sinaloa. Así mismo, las regiones de Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste), también se verán afectadas por las altas temperaturas. Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, interaccionará con una línea seca la cual se establecerá sobre Coahuila, propiciando lluvias y chubascos en zonas del norte y noreste del país, además de lluvias fuertes en Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste) con rachas de viento de hasta 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste). El SMN advierte a su vez por un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, que propiciarán lluvias aisladas en Jalisco y Guanajuato. Además, una vaguada en altura sobre el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento de hasta 70 km/h en dicha región. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta vigente por fuertes rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Así mismo, las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como generar encharcamientos. Durante el miércoles 29 y el jueves 30 de abril, se esperan lluvias intensas en los siguientes estados.