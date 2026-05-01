El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este jueves, 30 de abril de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Guerrero a las 08.54 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 18 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 16.656° y una longitud de -99.472°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades de protección civil informan que, durante un sismo, la población debe mantener la calma y aplicar la maniobra agacharse, cubrirse y sujetarse. Se recomienda alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, no usar elevadores y, en la calle, ubicarse en zonas abiertas lejos de postes y cables. Tras el sismo, se reporta la importancia de verificar posibles fugas de gas y daños estructurales antes de reingresar y de estar atentos a réplicas. Las instituciones llaman a seguir solo información oficial, preparar una mochila de emergencia y, si se conduce, detenerse en un lugar seguro con intermitentes encendidas.