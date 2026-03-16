La Social Security Administration (SSA) permite iniciar el trámite de manera online a través de su portal oficial, lo que simplifica el proceso para millones de personas. El Social Security Number (SSN) es un número único de nueve dígitos que el gobierno asigna a cada persona para registrar sus ingresos laborales y determinar beneficios del sistema de seguridad social. Este identificador también se utiliza para abrir cuentas bancarias, solicitar créditos o presentar declaraciones de impuestos. La SSA permite comenzar la solicitud a través de su sitio web oficial. El procedimiento está diseñado para que los solicitantes completen parte del trámite desde su casa. El proceso funciona de la siguiente manera: La agencia explica que muchas personas pueden completar todo el formulario online o iniciar el trámite digitalmente para acelerar el proceso. Para emitir un número de Seguro Social, la SSA requiere documentos originales que acrediten tres aspectos fundamentales: Entre los documentos aceptados para probar la ciudadanía se encuentran: La agencia aclara que no se aceptan fotocopias ni documentos vencidos, por lo que deben presentarse originales o copias certificadas por la entidad que los emitió. De acuerdo con la SSA, pueden solicitar un SSN: Algunos no ciudadanos también pueden obtener el número si lo necesitan para trabajar, estudiar o cumplir requisitos legales vinculados a programas gubernamentales. Una vez que la solicitud es aprobada, la tarjeta del Seguro Social se envía por correo al domicilio declarado. El tiempo estimado de entrega suele ser de entre 5 y 10 días hábiles, aunque en algunos casos puede tardar hasta dos semanas dependiendo de la verificación de documentos.