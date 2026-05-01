En el transcurso de este jueves, 30 de abril de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 15.50 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. El centro de este fenómeno natural se reportó a 7 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 16.749° y una longitud de -99.442°, según la información preliminar publicada por las entidades. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades emiten recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y agárrese; aléjese de ventanas; no use elevadores; al cesar, evacúe por rutas señaladas y siga fuentes oficiales.