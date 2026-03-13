El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que el Aviso del Dictamen en materia de Seguridad Social es un trámite obligatorio para patrones y contadores públicos autorizados, y debe presentarse durante los primeros cuatro meses de 2026. La gestión se realiza de manera electrónica a través de la plataforma SIDEIMSS, con el objetivo de evitar sanciones y mantener los registros actualizados. Cumplir con esta obligación asegura que las empresas y profesionales mantengan sus obligaciones legales al día, previniendo problemas administrativos o legales con el IMSS. Para completar el trámite correctamente, los usuarios deben ingresar a SIDEIMSS y seleccionar la subdelegación correspondiente al domicilio fiscal del patrón. La plataforma garantiza que la información se reciba de manera segura y válida ante el IMSS. El instituto advierte que no presentar el dictamen dentro del plazo puede derivar en multas importantes y complicaciones legales, por lo que se recomienda enviar el trámite lo antes posible. El IMSS recomienda consultar el Manual del Usuario de SIDEIMSS, disponible en imss.gob.mx, con instrucciones detalladas para realizar el envío correctamente. Además, utilizar los servicios de IMSSDigital permite centralizar la información, facilitar el cumplimiento del trámite y evitar retrasos o errores que puedan derivar en multas. Cumplir a tiempo protege tanto a patrones como a contadores y asegura que las obligaciones de seguridad social se mantengan al día.