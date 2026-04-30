Petróleos Mexicanos registró una pérdida de MXN $45,993 millones en el primer trimestre de este año, lo que significó un incremento en el descalabro de 6.1% respecto del año anterior. En su reporte trimestral, la empresa detalló que el incremento de la pérdida fue causado por la disminución de los ingresos totales, a lo que se sumó un menor rendimiento de operación y la pérdida después del cobro de los derechos petroleros. Durante la conferencia con inversionistas, Juan Carlos Carpio, director de Finanzas de Pemex, detalló que la deuda financiera se redujo a u$s 79,000 millones, lo que representó su nivel más bajo desde 2014. “Este resultado consolida la trayectoria de desendeudamiento que Pemex ha venido construyendo en los últimos años”, dijo. Sin embargo, es necesario recordar que fue el gobierno federal el que compró la totalidad de esa deuda, por lo que ahora es la Secretaría de Hacienda la encargada de pagar esos pasivos. El funcionario añadió que la empresa logró reducir 15% el costo financiero en relación con el primer trimestre del año anterior. La reducción fue consecuencia, dijo, de una disminución en el saldo de la deuda, lo que reduce la base para el pago de intereses, a lo que se suman mejores condiciones de las tasas de fondeo derivadas de un menor riesgo, y se complementa con una estructura de costos eficiente para reducir la estrategia de pasivos de corto plazo. Además, destacó el regreso de Pemex al mercado de deuda, algo que no ocurría hace nueve años. “La reducción del saldo, junto con una menor acumulación de vencimientos, la mejora en el costo financiero y la disminución de créditos y pagarés de corto plazo, ha permitido liberar presiones sobre el flujo de efectivo y avanzar en una gestión más eficiente de los recursos, habilitando una mayor asignación de recursos a proyectos productivos de inversión con impacto positivo en la rentabilidad”, aseguró Carpio. Pese a la pérdida neta de Pemex en el primer trimestre, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que la empresa muestra resultados “sólidos y consistentes” en el ámbito financiero y operativo. “Reflejan un trabajo disciplinado, continuo y responsable, sustentado en una estrategia clara y en coordinación institucional con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con el respaldo del Gobierno Federal y la confianza de empresarios y socios comerciales”, aseguró.