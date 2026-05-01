El inicio de la temporada electoral de mitad de sexenio ya empieza a generar movimientos dentro del gabinete federal. La Secretaría de Economía anunció la salida de Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio, quien será propuesto como director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que hasta este momento estaba en manos de Santiago Nieto Castillo, quien aspira a la gubernatura de Querétaro. Llerenas Morales tendrá como encomienda conducir los temas de propiedad industrial durante el proceso de revisión del T-MEC. En un comunicado, la dependencia que lidera Marcelo Ebrard señaló que derivado de renuncias presentadas por funcionarios de la dependencia que buscarán competir por cargos de representación popular, Ximena Escobedo Juárez será nombrada como subsecretaria de Industria y Comercio, en sustitución de Vidal Llerenas. “Escobedo Juárez fungió hasta hoy como jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo. Anteriormente, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se desempeñó como directora de Asuntos Fronterizos México-Estados Unidos y directora general de Coordinación Política”, dijo la dependencia. Además, Carlos Javier Castillo Pérez es designado nuevo jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo. Castillo Pérez se desempeñó hasta hoy como director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, posición que será ocupada por Luis Enrique Vázquez Rodríguez, exsecretario técnico de Facilitación Comercial. La Secretaría de Economía, añadió que María Idalia Salgado Hernández será directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, en sustitución de Wilfrido Márquez. Salgado Hernández se desempeñó anteriormente como directora general del Centro de Información y Estadística en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México. Presentaron también renuncias a sus cargos, con el objetivo de realizar actividades de índole político: Héctor Ochoa Moreno; director general de Paneles Internacionales; Salma Luévano Luna, responsable del sector de Economía de Inclusión y representante de la secretaría en Aguascalientes; Omega Vázquez Reyes, representante en Michoacán; Humberto Hernández, responsable del Polo de Desarrollo de Huamantla, y Julio Benavides Serrano, responsable del Plan Sonora. Los nombramientos de quienes los sustituyen se darán a conocer próximamente. El secretario Marcelo Ebrard agradeció la labor desempeñada por los funcionarios que dejan la dependencia y deseó éxito a quienes asumirán nuevas responsabilidades.