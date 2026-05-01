El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta vigente para los habitantes de la República Mexicana por el avance de un frente de nubes que provocará lluvias intensas en distintas regiones del país. El pronóstico emitido rige para la jornada del viernes 1 de mayo y las 48 horas siguientes. Quienes circulen por la vía pública, deberán tomar todos los recaudos ya que podrían sufrir los estragos que dejen los distintos fenómenos climáticos. Durante el viernes, el nuevo frente frío (núm. 48) recorrerá el norte y noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Oriental, originando lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las citadas regiones, con lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en Nuevo León (centro), Tamaulipas (norte), Puebla (noreste) y Veracruz (centro). Durante el transcurso del feriado por el Día del Trabajador, la masa de aire polar que impulsará al frente frío (núm. 48) propiciará vientos fuertes y descenso de la temperatura en el norte y noreste de la República Mexicana, y durante las primeras horas del sábado, originará evento de “Norte” intenso, con rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz. El sábado, el frente frío (núm. 48) se desplazará por el litoral del golfo de México y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, centro y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en regiones de Oaxaca (norte) y Chiapas (centro y norte). En este contexto, la masa de aire polar asociada al frente frío (núm. 48) originará descenso de la temperatura en el norte, noreste centro y oriente de México, así como evento de “Norte” y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y golfo de Tehuantepec. Durante el domingo, el frente frío (núm. 48) se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país y mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (este), Chiapas (norte y noreste), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro). La masa de aire polar generará un descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país, y durante la mañana, evento de “Norte” fuerte a muy fuerte en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec. Por otro lado, el SMN mantiene la alerta vigente por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que se ubicará frente a las costas del Pacífico mexicano y mantendrá la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (suroeste y sur), Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (norte, centro y noroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro). Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán fuertes lluvias en distintos estados del país, entre los que se incluyen los siguientes: