En México, el retiro anticipado dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es posible antes de los 60 años, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social. Se trata de un beneficio clave dentro del esquema de pensiones, el cual aplica en ciertos casos. Para acceder a este beneficio, el trabajador debe contar con recursos suficientes en su cuenta individual que le permitan contratar una renta vitalicia con una aseguradora. Además, el monto de la pensión resultante debe superar en al menos 30% la Pensión Mínima Garantizada. Conoce los detalles del apoyo económico y cobra el dinero correspondiente, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. Respecto a las semanas de cotización, la reforma vigente establece un incremento gradual. Para 2026, se exige un mínimo de 875 semanas cotizadas para poder solicitar este tipo de retiro, requisito aplicable a quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. El artículo 158 de la Ley del Seguro Social señala que este tipo de pensión solo procede si el ahorro acumulado permite obtener un ingreso superior en 30% al mínimo garantizado. Si no se alcanza este nivel, la persona deberá esperar a los 60 años para pensionarse por cesantía en edad avanzada o a los 65 para la pensión por vejez. En cuanto al cálculo de la asistencia económica, las autoridades consideran el ahorro acumulado en la cuenta individual, incluyendo aportes por parte de: Este esquema no aplica para quienes no cumplen con el número mínimo de semanas, no tienen el saldo suficiente para superar el porcentaje requerido o siguen activos laboralmente dentro del régimen obligatorio. Entre los requisitos principales se encuentran: Para realizar el proceso, se debe presentar documentación como identificación oficial vigente, estado de cuenta de la Afore reciente, datos bancarios con CLABE, acta de nacimiento certificada y la constancia de semanas cotizadas emitida por el IMSS. En caso de no cumplir con los requisitos en 2026, existen alternativas como continuar cotizando, ya sea mediante empleo formal o a través de esquemas como la Modalidad 40. También es posible retirar los recursos de la Afore, aunque esta opción no garantiza una pensión de por vida ni protección para beneficiarios. Cabe aclarar que el requisito de 500 semanas corresponde únicamente al régimen de la Ley de 1973 para pensiones por cesantía o vejez. En contraste, el retiro anticipado está contemplado exclusivamente bajo las condiciones de la Ley de 1997, por lo que ambos esquemas no deben confundirse al momento de planificar el retiro.