La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.86 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 30 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del 1.17% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del dólar canadiense subió 1.06%, pero en el último año acumuló una caída de 6.18%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia alcista con 7 jornadas de avance y 3 de retroceso, reflejando un impulso positivo interrumpido por correcciones puntuales. La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, que es del 7.55%, es menor que la volatilidad anual del 8.29%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense hoy refleja una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha estado fortaleciendo su valor en relación con los días pasados, lo cual es alentador para los inversores y las exportaciones canadienses. Este aumento en la cotización sugiere un mayor interés en la economía canadiense, que puede estar impulsando la confianza del mercado. Sin embargo, es importante mantenerse alerta a posibles cambios que podrían afectar esta tendencia en el futuro. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.