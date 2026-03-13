Quienes conducen por la Ciudad de México (CDMX) deben conocer los documentos indispensables para manejar. Entre ellos, se destaca la tarjeta de circulación, la cual puede derivar en una multa que supera los 3,000 pesos, en caso de no tenerla. Además de la sanción económica, es posible que las autoridades también procedan a llevar el vehículo al corralón, si durante la revisión no presenta este documento. Si bien este ejemplo corresponde a la capital del país, es importante recordar que este documento también es obligatorio en otros estados, particularmente si planeas viajar por carretera. La tarjeta de circulación es un documento oficial que reúne información esencial del vehículo, como: Por ello, cuando una autoridad de tránsito realiza una revisión, puede solicitar este documento para verificar la identificación y legalidad del automóvil. Además de acreditar que el vehículo está registrado correctamente, la tarjeta es necesaria para realizar diversos trámites, entre ellos la verificación vehicular y el pago del refrendo anual. Por esta razón, se recomienda llevarla siempre al conducir. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los conductores que circulen sin este documento pueden recibir una sanción equivalente a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor actual de la UMA, las multas pueden ir aproximadamente de: Entre las faltas que con mayor frecuencia cometen los automovilistas se encuentran: Desde el 1 de febrero de 2026, el valor de la UMA se fijó en 117.31 pesos, lo que implica que varias multas de tránsito se incrementaron este año. Por ello, es recomendable conducir con precaución y cumplir con los requisitos obligatorios para evitar sanciones.