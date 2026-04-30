Por primera vez desde febrero de 2001, Banamex lanzó una emisión de capital en solitario, pues anunció la colocación de $1,300 millones de dólares en Notas de Capital Subordinadas Preferentes Nivel 2, que tienen el objetivo de fortalecer su base de capital y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo. Banamex fue comprado por Citi en 2001, y apenas concretó la segunda parte de su venta esta misma semana, teniendo pendiente el 49% del total. En un comunicado, Banamex mencionó que las notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 años, con opción de recompra a partir del quinto aniversario, y devengan un cupón de 6.70% anual. “La transacción califica como capital nivel 2 conforme a los requerimientos aplicables de Basilea III y de la regulación local”, precisó la entidad financiera. Banamex dijo que la emisión fue recibida por más de un centenar de inversionistas institucionales de diversos sectores, que incluyen administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, con una demanda final que superó el monto emitido en aproximadamente 2.69 veces. En este sentido, el banco consideró que el interés en la oferta fue sólido y muestra la confianza de los inversionistas en la calidad crediticia del banco, la estrategia de negocios y la capacidad de ejecución del equipo. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales. “Esta es una transacción inaugural para Banamex en los mercados internacionales. La exitosa colocación demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en nuestra franquicia. Asimismo, la emisión forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la posición de capital de Banamex mientras financiamos un crecimiento sostenible. Estamos satisfechos con la alta calidad y diversificación de la base de inversionistas alcanzada”, aseguró Patricio Diez de Bonilla, director de Finanzas (CFO) de Banamex. Las notas fueron emitidas bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo (Medium Term Note Program) del Banco y cuentan con calificaciones de Baa2 (hyb) por Moody’s y BB por S&P; las notas se encuentran listadas en el Euronext Dublin Global Exchange Market. La liquidación está programada para el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.