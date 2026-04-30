El entretenimiento en vivo está poniendo a México en el centro de los reflectores a nivel mundial: el año pasado, el país se consolidó como el tercer lugar mundial para la música en vivo, solo por detrás de Estados Unidos y Reino Unido. De acuerdo con datos del sector, en 2025 esta industria generó un impacto económico cercano a MXN $68,990 millones, con beneficios para más de 100 sectores y un crecimiento de 3.2% anual. De acuerdo con OCESA, los ejemplos más claros sobre el impacto de la industria del entretenimiento en vivo son las ediciones de los festivales Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, a lo que se suman los conciertos de la mítica banda australiana AC/DC, en la Ciudad de México, y el impacto que generan no se limita a las ciudades donde se hacen los conciertos sino que generan turismo nacional e internacional. OCESA señala que los shows de The Weeknd atrajeron a fans provenientes de 74 países, y la mitad de los asistentes que llegaron a esos conciertos eran de otros estados de la república, con edades de 18 a 35 años. “Estos datos reflejan cómo los conciertos y festivales de gran escala no solo convocan audiencias internacionales, sino que detonan la movilidad turística interna, fortaleciendo sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio”, detalla la empresa. Distintos estudios de Oxford Economics apuntan a que por cada u$s 100 que se gastan en boletos, se generan u$s 334 adicionales para la economía local. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México señaló que el año pasado llegaron más de 15 millones de turistas, lo que significó niveles superiores a los que había antes de la pandemia. Los datos muestran que la capital se consolidó como un hub ideal para la industria del entretenimiento en vivo, con infraestructura pública adecuada y estándares internacionales. La misma dependencia detalló que en febrero pasado, la capital del país recibió a 3 de cada 10 turistas internacionales. La cartelera de conciertos para lo que resta de este año incluye a estrellas internacionales como el grupo de kpop BTS, que tendrá sus fechas en mayo, a lo que se suman nombres como Jonas Brothers, Soda Stereo, Rosalía y Bruno Mars, todos ellos en la capital del país. “Es así como México y sus principales ciudades como CDMX, Monterrey, Guadalajara, entre otras, se han consolidado como las principales capitales del entretenimiento en vivo a nivel global. La combinación de infraestructura, conectividad, capacidad operativa y tamaño de mercado permite que artistas internacionales incluyan a la ciudad como una parada estratégica, e incluso como sede de múltiples fechas”, señala OCESA.