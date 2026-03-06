El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó a las Personas Contadoras Públicas Autorizadas sobre la importancia de presentar sus constancias 2025 en tiempo y forma. La institución recordó que quienes no completen este trámite perderán la posibilidad de dictaminar obligaciones patronales ante el organismo. Este llamado busca garantizar que los dictámenes emitidos por contadores cumplan con la normativa vigente en materia de seguridad social y fiscal. El incumplimiento no solo implica sanciones administrativas, sino también la pérdida total de la facultad de dictaminar. El IMSS estableció que las constancias 2025 deben presentarse antes de concluir el primer trimestre de 2026. El trámite se realiza a través del Sistema de Dictamen Electrónico (SIDEIMSS), plataforma oficial que centraliza toda la gestión de dictámenes. Para completar el proceso, los contadores deben cargar documentación que acredite su membresía en colegios o asociaciones de contadores reconocidas y validar sus datos personales y fiscales. Cumplir estos pasos asegura que los avisos de dictamen surtan efecto y que la facultad para dictaminar siga vigente. La actualización en SIDEIMSS también previene problemas futuros, evitando que dictámenes emitidos sean considerados inválidos por falta de acreditación. Es fundamental que cada paso se cumpla correctamente para mantener la autoridad legal ante el IMSS. Si no se presenta el trámite, los contadores pierden la facultad para dictaminar, afectando su actividad profesional y la relación con clientes. Los dictámenes son clave para demostrar cumplimiento fiscal y de seguridad social, por lo que la omisión puede generar sanciones económicas y legales tanto para contadores como para empresas. Mantener la acreditación actualizada es parte del ciclo anual de cumplimiento del IMSS.