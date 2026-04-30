Un nuevo anuncio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) volvió a captar la atención de trabajadores, jubilados y pensionados en todo el país. La posibilidad de acceder a un monto de dinero generó expectativa, especialmente entre quienes ya realizaron ciertos trámites previos. Aunque muchos lo interpretan como un beneficio automático, lo cierto es que detrás de este apoyo hay condiciones específicas y un proceso que debe cumplirse paso a paso. No todos podrán acceder de la misma manera ni en los mismos tiempos a los depósitos. Las autoridades ya definieron cómo funcionará el esquema en 2026, con cambios importantes respecto a años anteriores. Sin embargo, el verdadero alcance del programa se entiende al revisar cómo se otorgan estos recursos. El ISSSTE confirmó la entrega de más de 15 mil préstamos personales como parte del Programa Anual de Préstamos Personales 2026. En total, se otorgaron 15,841 préstamos distribuidos en distintas modalidades: ordinarios, especiales, exclusivos para pensionados y conmemorativos. Cada uno tiene características y montos específicos. Este programa está dirigido a trabajadores activos, jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos dentro del sistema de seguridad social del organismo. Para participar en los préstamos personales ISSSTE, el registro debe realizarse de forma directa en el portal oficial ASISSSTE. Dentro del sitio, los usuarios deben ingresar al apartado de “Económicas” y seleccionar la opción de registro. Las autoridades remarcaron que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Esto significa que cualquier gestión debe hacerse de manera personal para evitar fraudes o cobros indebidos. Una vez completado el registro, los solicitantes participan en el proceso de asignación semanal, donde se define el tipo de préstamo otorgado según la disponibilidad y las condiciones del solicitante. Para acceder a los préstamos personales ISSSTE 2026, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos vinculados a la situación laboral o de pensión. Entre las principales condiciones se encuentran: Uno de los cambios más relevantes es que los préstamos ya no se asignan mediante sorteos. Ahora, el proceso es directo, lo que busca agilizar la entrega y garantizar mayor transparencia. Las asignaciones se realizan cada lunes. En caso de que coincida con un día inhábil, el proceso se recorre al siguiente día hábil. Además, una vez seleccionado el tipo de crédito, no puede modificarse. Este nuevo esquema también incluye un incremento en el presupuesto del programa, lo que amplía el alcance del beneficio para más personas durante 2026.