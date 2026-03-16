La primavera en la zona centro del país podría representar un desafío para quienes no soportan el calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que entre marzo y mayo podrían registrarse entre tres y cinco olas de calor en la Megalópolis, con temperaturas que llegarían a situarse hasta cuatro grados por encima del promedio habitual. Según el pronóstico oficial, algunas de las jornadas de calor intenso podrían prolongarse hasta 15 días consecutivos, lo que generaría jornadas especialmente sofocantes en distintos puntos del centro del país. Cabe destacar que la Megalópolis está integrada por Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En estas entidades también se prevé que las temperaturas máximas se mantengan hasta tres grados por encima del promedio climatológico durante los meses de primavera. El SMN explicó que el incremento sostenido de la temperatura global está provocando que los eventos de calor sean más recurrentes, intensos y prolongados. De acuerdo con especialistas, en el centro de México se observa una tendencia clara: cada década aumenta la frecuencia de las olas de calor. “Las altas temperaturas en este periodo estarán relacionadas con el calentamiento sostenido que se ha registrado en la Megalópolis a largo plazo, así como con la presencia de sistemas anticiclónicos persistentes sobre el país. Estas condiciones favorecen cielos despejados, mayor radiación solar y vientos débiles, lo que dificulta la dispersión de contaminantes en el aire”, detalló el organismo. En el marco de una temporada seca y calurosa, predominan los días con cielo despejado, baja humedad y poco viento, factores que facilitan la acumulación de contaminantes y la formación de ozono en la atmósfera. A este escenario se suma que marzo suele registrar pocas precipitaciones, mientras que la temporada de lluvias generalmente comienza hasta finales de mayo, por lo que gran parte de la primavera podría transcurrir con temperaturas elevadas. Aunque los especialistas anticipan que 2026 será un año caluroso, también señalan que no se espera que alcance los niveles extremos registrados en 2024, considerado uno de los años más cálidos en la historia reciente.