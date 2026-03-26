La Social Service Administration (SSA) anunció la posible implementación de una iniciativa que podría beneficiar a miles de personas titulares de beneficios sociales que provee el estado. Un proyecto de ley impulsado por senadoras demócratas presentó una iniciativa conocida como Ley de Alivio de Emergencia contra la Inflación del Seguro Social. El proyecto de ley tiene como objetivo añadir un ingreso adicional para quienes dependen del seguro social con programas como el SSI, el SSDI y otros beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). El proyecto de ley apunta a beneficiarios de programas federales, entre los que se incluyen: Llegaría a más de 70 millones de personas en caso de que la ley de apruebe, ya que el criterio para que recibir esta ayuda adicional no es la edad ni ser un nuevo ingreso, sino ya estar dentro de estos programas. El principal motivo por el que los legisladores apoyan esta iniciativa es la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. Entre los senadores demócratas que impulsan el proyecto se encuentran Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que afirman, junto con otros compañeros, que los ingresos fijos del seguro social no alcanzan frente al aumento de precios. Actualmente, muchos de los beneficiarios deben elegir entre alimentos, medicamentos o servicios básicos a pesar del juste anual COLA (Cost of Living Adjustment) que reciben, estos incrementos no se compensan con el real aumento del costo de vida. Además, el bono se plantea como medida temporal de emergencia, mientras se discuten reformas más estructurales del sistema. El bono que se quiere impulsar no llegaría de forma inmediata. La propuesta establece pagos de 200 dólares mensuales durante seis meses, hasta completar los 1.200 dólares. Sin embargo, el dinero solo se empezaría a cobrar si se aprueba el proyecto, por lo que no hay una fecha confirmada. En caso de avanzar, los pagos podrían comenzar a lo largo de 2026 y se depositarían automáticamente junto al beneficio habitual.