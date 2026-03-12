Marzo traerá varios periodos de descanso para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México. Antes de que comiencen las vacaciones de Semana Santa, el calendario escolar incluye diferentes fechas sin clases que permitirán a los alumnos tener algunos días extra de pausa en sus actividades. Según el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), algunas suspensiones se deben a tareas administrativas del personal docente y otras a conmemoraciones cívicas reconocidas a nivel nacional. Conoce los feriados de marzo 2026 y aprovecha los días de descanso obligatorio. El primer descanso importante ocurrirá el viernes 13 de marzo, cuando se suspenderán las clases para que los docentes realicen el registro de calificaciones correspondientes al avance académico de los alumnos. A esta fecha se suma el lunes 16 de marzo, día en que se conmemora el Natalicio de Benito Juárez. Esta fecha aparece como descanso oficial tanto en el calendario escolar como en la Ley Federal del Trabajo, que establece los días feriados obligatorios para los trabajadores. La combinación de ambos días generará un fin de semana largo de cuatro días, ya que no habrá clases del viernes 13 al lunes 16 de marzo. El viernes 27 de marzo se realizará el Consejo Técnico Escolar, una reunión en la que docentes y directivos revisan el desempeño académico de los estudiantes y planean estrategias educativas. Debido a esta actividad, los alumnos no acudirán a clases, lo que formará un nuevo puente junto con el sábado 28 y domingo 29 de marzo. Se aproxima uno de los periodos más esperados por estudiantes y familias: las vacaciones de Semana Santa. De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el receso comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el viernes 10 de abril de 2026. Las clases se reanudarán el lunes 13 de abril, cuando continuará el ciclo escolar 2025-2026. Estos descansos forman parte de la planificación académica de la SEP y permiten organizar actividades pedagógicas, administrativas y periodos de descanso para la comunidad educativa.