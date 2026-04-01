La Administración del Seguro Social (SSA) publicó en su sitio web oficial el calendario de pagos para todas las prestaciones correspondientes a abril, especificando cuáles son los beneficiarios que recibirán su dinero antes del 15 de abril. Si bien el momento de pago se mantiene mes a mes en función del tipo de prestación que se recibe, la fecha de pago varía mes a mes. Aquí te contamos cuáles son las pautadas para este mes. De acuerdo con el cronograma oficial de pagos, los depósitos se distribuyen de la siguiente manera Finalmente, el miércoles 22 de abril recibirán su dinero quienes nacieron entre el 21 y el 31. Quienes quieran consultar el calendario completo 2026 podrán hacerlo clicando aquí. Quienes necesiten gestionar un nuevo número del Seguro Social o una tarjeta de la agencia, ahora podrán hacerlo de manera online. En un comunicado oficial compartido por la agencia, se anunció que quienes necesiten un SSN original o una tarjeta de reemplazo pueden iniciar el trámite de esta forma para mayor agilidad. “Al comenzar la solicitud online, la visita a la oficina suele tardar menos. Hemos ampliado los servicios basados en cita como parte de nuestros esfuerzos continuos para atenderle de forma más eficiente”, indican las autoridades.