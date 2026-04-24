El FOVISSSTE ofrece un crédito con tasa fija que puede ir desde aproximadamente 4% anual, dirigido a trabajadores del Estado que buscan comprar, construir o mejorar su vivienda. Este esquema, conocido como Crédito Tradicional, permite elegir entre pagos en pesos o en UMAs, según la conveniencia del acreditado. A diferencia de otros financiamientos, este crédito del FOVISSSTE destaca por mantener pagos fijos durante toda la vida del préstamo, sin incrementos anuales, lo que brinda mayor certeza financiera. Por otro lado, el Gobierno, con este crédito, contempla plazos de hasta 30 años y descuentos vía nómina, facilitando el cumplimiento de los pagos sin sobresaltos. Quienes cumplan con los requisitos pueden solicitarlo directamente a través de los canales oficiales del FOVISSSTE, accediendo a montos que superan el millón de pesos en su modalidad en moneda nacional, o incluso mayores en UMAs, sumando el saldo de la Subcuenta de Vivienda. El Crédito Tradicional está dirigido a trabajadores al servicio del Estado que cotizan activamente y cuentan con aportaciones en su Subcuenta de Vivienda. Este perfil permite que miles de derechohabientes puedan acceder a un financiamiento formal con condiciones estables y previsibles. El crédito no se limita a la compra de vivienda, sino que ofrece distintas modalidades para mejorar las condiciones habitacionales. Esto convierte al créidto de FOVISSSTE en una alternativa flexible para quienes buscan desde adquirir una propiedad hasta mejorar la que ya poseen. El trámite puede realizarse en línea o mediante los canales oficiales del FOVISSSTE, donde se evalúa el perfil del solicitante y su capacidad de crédito. Con estas condiciones, el programa se posiciona como una opción sólida para quienes buscan estabilidad financiera, pagos predecibles y la posibilidad de planear a largo plazo sin sobresaltos.