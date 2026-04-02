El Gobierno de México confirmó el inicio de la liberación de viviendas a través del FOVISSSTE, con la entrega de constancias de finiquito a beneficiarios. “Se realizó la primera entrega de Constancias de Finiquito”, señala el comunicado oficial. La medida anunciada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, forma parte de un programa que busca resolver créditos deteriorados y brindar certeza a miles de trabajadores del Estado. Según autoridades, el objetivo es facilitar la liquidación de deudas que durante años resultaron impagables. Durante el arranque en Quintana Roo, se destacó que este esquema representa un cambio de enfoque institucional. “Se creó un programa de apoyos sin precedentes”, subraya el documento, marcando un giro hacia la justicia social. El FOVISSSTE informó que actualmente cuenta con más de 873 mil créditos activos, de los cuales cerca de 400 mil presentan problemas. Esta situación impulsó la creación de mecanismos para aliviar la carga financiera. Entre las acciones destacan quitas, prórrogas automáticas y condonaciones parciales o totales. “Se comenzó la condonación de deuda a personas que han pagado dos o más veces el monto prestado”, detalla el comunicado oficial. Autoridades señalaron que estos beneficios buscan recuperar la confianza de la derechohabiencia y garantizar el acceso a la vivienda. El enfoque prioriza el bienestar social por encima de criterios meramente financieros en la institución. “Es un acto de justicia social”, afirmó la vocal ejecutiva, al destacar que miles de familias podrán finalmente ser dueñas de su hogar. La estrategia apunta a consolidar patrimonio y brindar estabilidad a largo plazo.