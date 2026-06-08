En esta noticia Credijal en acompañamiento por la BMV

Las emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores no se detienen, pero esta vez tomó un nuevo rumbo. La jornada del 8 de junio debutó la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Credijal con una emisión de MXN$250 millones, convirtiéndose en la primera empresa en acceder al mercado bursátil tras participar en el programa “De Cero a Bolsa”, iniciativa creada por el centro bursátil para impulsar nuevas emisiones.

Con los recursos, la nueva emisora, propiedad de un grupo empresarial de agencias automotrices en el estado de Jalisco, tiene planeado fortalecer su estructura financiera, ampliar su capacidad operativa y aumentar la oferta de financiamiento para empresas, de acuerdo con información difundida por la compañía y la Bolsa.

La operación representa un caso de éxito para el “De Cero a Bolsa” lanzado por la BMV, cuyo objetivo es brindar acompañamiento, capacitación y asesoría a empresas interesadas en obtener financiamiento a través del mercado de valores.

La llegada de Credijal al mercado bursátil local ocurre en un momento donde autoridades y los principales actores del sector han buscado incentivar la llegada de nuevos jugadores tanto al mercado de deuda como de capitales, incluso de fondos de inversión.

Credijal en acompañamiento por la BMV

De acuerdo con un comunicado, Credijal recibió acompañamiento especializado por parte de la BMV y por i-Structure, quienes colaboraron en la preparación de la empresa para cumplir con los requerimientos regulatorios, financieros y operativos necesarios para acceder al mercado.

Credijal es una empresa especializada en financiamiento y arrendamiento automotriz y de equipo productivo, así como en créditos para los sectores automotriz y de transporte, segmentos donde busca ampliar su presencia con los recursos captados.

La colocación fue liderada por Casa de Bolsa Ve por Más, Casa de Bolsa Banorte y Kapital México Casa de Bolsa, mientras que i-Structure participó como agente estructurador de la operación.

“La colocación de Credijal demuestra cómo las empresas mexicanas pueden fortalecer sus planes de crecimiento mediante alternativas de financiamiento innovadoras y de largo plazo en la BMV”, citó la plaza bursátil local en el comunicado.