Los viajeros que no cumplan con esta condición podrían enfrentar restricciones e incluso la negativa de ingreso al país.

Miles de viajeros que planean llegar a México en los próximos meses deberán prestar especial atención al estado de su documentación. Las autoridades migratorias advirtieron que endurecerán las revisiones en los principales aeropuertos internacionales en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún.

La medida está enfocada en los ciudadanos extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte o que intenten ingresar con documentos vencidos, dañados o con vigencia insuficiente. En estos casos, las autoridades pueden impedir el acceso al territorio nacional.

Los viajeros que no cumplan con esta condición podrían enfrentar restricciones e incluso la negativa de ingreso al país. Cronista

Atención: qué trámite con el pasaporte podría impedir el ingreso a México

El principal requisito señalado por las autoridades es contar con un pasaporte vigente y en condiciones óptimas al momento del viaje. Aunque muchas personas creen que pueden utilizar el documento hasta su fecha exacta de vencimiento, algunos controles internacionales exigen una vigencia mínima para permitir el ingreso.

Además de la fecha de expiración, también se revisa que el pasaporte no presente daños físicos, páginas deterioradas o problemas que dificulten su lectura en los sistemas migratorios.

Las autoridades remarcaron que quienes lleguen con documentación irregular podrían ser sometidos a revisiones adicionales o enfrentar restricciones migratorias al arribar a los principales aeropuertos del país.

CDMX, Monterrey, Guadalajara y Cancún endurecen controles migratorios

Los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún concentran una parte importante del flujo turístico y de negocios que llega al país cada año. Por ese motivo, serán algunos de los puntos donde las verificaciones tendrán mayor rigor.

Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer los mecanismos de control migratorio y garantizar que todos los viajeros cumplan con los requisitos documentales establecidos para ingresar a México.

En destinos de alta demanda turística como Cancún y Ciudad de México, los controles serán especialmente estrictos debido al incremento previsto de pasajeros internacionales durante 2026.

Qué consecuencias pueden enfrentar los viajeros con pasaporte vencido o por vencer

Entre las principales consecuencias para quienes no hayan renovado su pasaporte a tiempo se encuentran la negativa de ingreso al país, revisiones migratorias más exhaustivas e incluso la retención temporal en algunos casos.

Las aerolíneas también pueden impedir el abordaje desde el país de origen si detectan que el documento no cumple con las condiciones exigidas por México o por el destino internacional correspondiente.

Por ello, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte, verificar que el documento se encuentre en buen estado y completar cualquier trámite de renovación antes de comprar boletos o programar un viaje internacional.