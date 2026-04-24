De acuerdo a las declaraciones de Slim en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, para lograr la paz, se necesita combatir la pobreza y trabajar en el núcleo familiar. La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores beneficia a 6 millones de personas en un esfuerzo para sacar de la pobreza a la población de la tercera edad. No obstante, para el hombre más millonario del país, México debe enfocarse en construir unidad entre la sociedad e invertir. Las Pensiones para el Bienestar representan una de las políticas federales más significativas de México, ya que proporcionan un incentivo económico a la población en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Sin embargo, Carlos Slim afirmó que deberían ser eliminadas y sustituidas por trabajo. En el contexto actual, el avance hacia una Pensión Bienestar para Adultos Mayores es emblemático. Para el año 2026, se contempla un apoyo económico bimestral de 6,430 pesos dirigido a los ciudadanos mayores de 65 años. En este marco, Slim afirmó que es necesario “eliminar la pobreza” mediante un “nivel mínimo de bienestar”, señalando que esta política constituye una de las estrategias más impactantes de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En una reciente conferencia de prensa, manifestó: “Para alcanzar la paz, la libertad y la erradicación de la pobreza, es fundamental establecer un umbral mínimo de bienestar. Es sorprendente que, a pesar de los considerables ingresos destinados a jubilados en México, aún se registren seis millones de personas viviendo en extrema pobreza. Debemos reorientar el gasto militar y otros desembolsos hacia la garantía de niveles mínimos de bienestar para la población”. Adicionalmente, Slim destacó: “Existen diversos factores que están generando inseguridad en las familias. Cuando hay inseguridad no hay libertad; las personas se ven obligadas a permanecer en sus hogares debido a la falta de seguridad, un fenómeno que se está intensificando en distintas partes del mundo". Finalmente, subrayó: “Se ha evidenciado un deterioro en los países, así como en la paz social de nuestras comunidades, un asunto que es urgente abordar. Es vital promover familias en armonía, basadas en principios y valores, pues son estas las que pueden inspirar una sociedad en paz y es un objetivo por el cual debemos trabajar para lograr una unión nacional efectiva”.