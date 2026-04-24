La administración de Donald Trump incrementó la presión sobre el gobierno mexicano para que honre las obligaciones acordadas hace más de 80 años, en un contexto donde el norte de México se enfrenta a una sequía histórica que pone en riesgo tanto a agricultores como a comunidades enteras. La tensión entre México y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo nivel de conflicto, esta vez no en torno al narcotráfico, migración o aranceles, sino por un recurso natural que escasea progresivamente: el agua. De acuerdo con el Departamento de Estado, se observa un déficit aproximado de 865,000 acres-pies durante el ciclo quinquenal 2020-2025, lo que equivale prácticamente a la mitad del volumen de agua acordado para entrega. Este hecho llevó a que Donald Trump enfatizara sobre la necesidad de reclamar este adeudo, argumentando que la escasez provocó cientos de millones de dólares en pérdidas agrícolas en el estado de Texas. México tiene la obligación de proporcionar aproximadamente 350,000 acre-pies anuales de agua a Estados Unidos, cifra que se distribuye a lo largo de ciclos quinquenales y que debe ser cumplida con el recurso hídrico del Río Bravo y sus afluentes, a través de las presas La Amistad y Falcón. La tensión no solo radica en el déficit acumulado. Washington también exige que México presente un plan confiable para cumplir con los requerimientos del nuevo ciclo 2025-2030. Las reuniones entre funcionarios de ambos países han sido tensas, con Estados Unidos presionando por entregas máximas y solicitando información adicional para considerar otras alternativas en caso de que la situación no se resuelva. El norte de México se encuentra en una situación crítica debido a una de las sequías más severas de su historia reciente. 32 municipios presentan sequía excepcional, la cual es considerada como la más grave, mientras que 95 municipios se enfrentan a sequía extrema. Particularmente, los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango y Coahuila están severamente impactados, con presas funcionando en niveles críticos. La gravedad de estos fenómenos climáticos requiere atención inmediata, ya que sus repercusiones pueden afectar tanto al ambiente natural como a las comunidades locales. La preservación de los recursos hídricos se vuelve, por tanto, una prioridad para mitigar el impacto de la sequía en la región. La presa Falcón, considerada de gran relevancia para la ejecución del tratado binacional, únicamente alcanza un 3% de su capacidad con aproximadamente 40 millones de metros cúbicos, marcando uno de los niveles más críticos en su historia. Esta circunstancia limita a México en sus posibilidades de satisfacer los compromisos internacionales, sin perjudicar de manera significativa a sus agricultores y comunidades. El dilema es devastador para los productores agrícolas del norte de México: entregar agua a Estados Unidos implica sacrificar sus propias cosechas en medio de una sequía sin precedentes. Los agricultores mexicanos, ya golpeados por la falta de agua, se opusieron firmemente a las entregas del líquido porque pondría en riesgo su subsistencia. La paradoja es cruel: mientras México lucha por mantener su producción agrícola en medio de la peor sequía en décadas, Estados Unidos presiona por el cumplimiento de un acuerdo firmado hace más de 80 años, cuando las condiciones climáticas y la demanda de agua eran radicalmente diferentes. La sequía no solo afecta el cumplimiento del tratado. La grave escasez de agua amenaza tanto a la agricultura como al desarrollo económico, impactando la producción de cultivos vitales como el maíz, frijol, trigo y hortalizas. Estados productores clave como Sinaloa, reconocido por su agricultura de exportación, dependen del riego vinculado al almacenamiento en presas que ahora están prácticamente vacías. El fenómeno climático de La Niña exacerbó la situación. El estado más afectado es Chihuahua, donde 16 de sus municipios presentan sequía excepcional mientras que 37 están bajo sequía extrema. Sonora reporta 40 municipios bajo sequía extrema, configurando un escenario donde cumplir con el tratado binacional podría significar un colapso para las economías regionales.