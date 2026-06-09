Los rendimientos de las Fibras superan a otros instrumentos financieros.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) podrían elevar de MXN $250,000 millones a 500,000 millones sus inversiones en Fibras hacia 2031, debido al crecimiento esperado de los activos pensionarios, estimó Raúl Gallegos, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (AMEFIBRA) y director general de Fibra NEXT.

Actualmente, las Afores destinan alrededor del 3% de sus portafolios a estos instrumentos. Si los recursos administrados por el sistema de ahorro para el retiro se duplican en los próximos cinco años, como prevé el sector tras los cambios regulatorios, ese mismo porcentaje representaría inversiones por alrededor de MXN$ 500,000 millones.

“El monto actual invertido de las Afores en las Fibras es de MXN$ 250,000 millones y si asumimos que los portafolios de las Afores se van a aumentar al doble por la nueva regulación en los próximos cinco años, para 2031 ese mismo 3% equivaldría a MXN$ 500,000 millones de inversión dentro de las Fibras”, explicó Gallegos durante la celebración del 10 Aniversario de la asociación.

El directivo destacó que las Fibras se han consolidado como uno de los instrumentos más relevantes dentro de los portafolios pensionarios debido a la estabilidad de sus flujos y a los rendimientos que han generado para los inversionistas de largo plazo.

Afores sostienen al sector

Jorge Ávalos Carpinteyro, presidente de la AMEFIBRA y director general de Fibra MTY, señaló que más del 55% de los recursos invertidos en el capital y los activos de las Fibras provienen actualmente del sistema de pensiones mexicano.

“Parte de la confianza y el apoyo que hemos recibido por parte de las Afores obedece precisamente a esta predecibilidad en la rentabilidad que le hemos dado a nuestros inversionistas”, afirmó.

Ávalos destacó que la industria ha alcanzado una capitalización superior a los MXN $650,000 millones y que su crecimiento ha estado acompañado por un aumento en las utilidades y distribuciones que entregan los distintos vehículos inmobiliarios.

Añadió que el sector ha evolucionado significativamente desde sus inicios. Mientras hace poco más de una década predominaban las Fibras enfocadas en oficinas, hoteles e inmuebles industriales, actualmente existen vehículos especializados en segmentos como educación, vivienda en renta y agroindustria.

Superan al IPC y al S&P 500

De acuerdo con Ávalos, el índice conformado por seis Fibras registró un retorno total de 100% durante los últimos cinco años, desempeño que superó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores y al Standard & Poor’s 500.

El presidente de la asociación atribuyó este desempeño a la previsibilidad de los flujos y a las distribuciones recurrentes que realizan estos vehículos, las cuales en algunos casos se pagan de manera trimestral y en otros incluso de forma mensual.

“Esto te habla de este dinamismo, de que a la gente le gusta este asset class por la predecibilidad que tienen los flujos”, comentó.

Durante el evento también participaron representantes de Afores, reguladores, inversionistas y asesores financieros, quienes coincidieron en que las Fibras continúan teniendo espacio para crecer dentro de los portafolios institucionales.

Gallegos señaló que existe una necesidad de desarrollar nuevos vehículos de inversión para ampliar las alternativas disponibles en el mercado mexicano.

“Necesitamos tener innovación y traer nuevas ideas de inversión para seguir creciendo este sector”, sostuvo.

Mundial no moverá la aguja

Respecto a la Copa Mundial de Futbol de 2026, Ávalos consideró que el evento ayudará a mostrar al mundo la capacidad de México en infraestructura, manufactura, hotelería y comercio, aunque descartó que represente un detonante relevante para las decisiones de inversión de largo plazo.

Explicó que actualmente se desarrollan más de 110 parques industriales de los cerca de 480 existentes en el país, impulsados por inversiones privadas que rondan los u$s 6,000 millones anuales.

“La Copa del Mundo puede validar la capacidad que tiene México en infraestructura, pero no va a mover la aguja ni del interés del empresario por invertir”, afirmó.

El directivo agregó que el dinamismo observado en el sector industrial responde a proyectos de inversión planeados a largo plazo y a las expectativas de crecimiento económico asociadas con la relocalización de cadenas productivas y nuevas oportunidades de desarrollo en el país.