Miles de derechohabientes del FOVISSSTE podrían ver detenidos sus trámites si no cuentan con la Clave Única de Vivienda, CUV, un identificador esencial para dar seguimiento a créditos y gestiones relacionadas con su patrimonio. De acuerdo con información oficial, la CUV “es el número que identifica tu crédito o trámite dentro del FOVISSSTE”, por lo que su ausencia puede complicar procesos, generar retrasos administrativos e incluso impedir avances en solicitudes activas. Este código, asignado por el Registro Único de Vivienda, consta de 16 dígitos basados en la ubicación del inmueble, lo que permite ubicar expedientes, validar información y mantener el control de cada trámite de forma ágil. La importancia de la CUV radica en que permite “consultar el estado de tu crédito”, dar seguimiento a trámites y realizar aclaraciones sin contratiempos. Sin este dato, los procesos pueden quedar en pausa o volverse más lentos. “La Clave Única de Vivienda (CUV) es la nomenclatura única e irrepetible que el sistema RUV asigna a cada vivienda que registra. Tiene 16 dígitos que genera a partir de la ubicación y es tramitada por el desarrollador”, remarcó también Infonavit. Se encuentra en documentos esenciales como estados de cuenta, contratos, recibos y comunicaciones oficiales, por lo que autoridades recomiendan tenerla siempre disponible, ya que “sin tu CUV, tu trámite no avanza”. La Clave Única de Vivienda (CUV) está compuesta por 16 dígitos que codifican información específica sobre el registro y ubicación del inmueble, permitiendo identificarlo de forma única dentro del sistema.