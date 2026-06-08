El gobierno de Claudia Sheinbaum ordenó la expropiación de terrenos del ejido Yaxché, en el municipio de Dzitás, Yucatán.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre y tiene un objetivo concreto: garantizar la construcción y operación de obras complementarias del Tren Maya, específicamente en el Tramo 4, que conecta Izamal con Cancún.

El funcionamiento en 2026 contempla horarios coordinados con vuelos, venta de boletos centralizada y orientación permanente al pasajero, reforzando la idea de un sistema intermodal moderno y accesible. Gobierno de México

Las tierras afectadas están clasificadas como tierras de temporal de uso común.

Claudia Sheinbaum decreta expropiación de tierras para el Tren Maya y habrá indemnización para todos estos mexicanos (foto: archivo).

¿Cuáles son las circunstancias para la expropiación de un terreno?

La gestión del proceso quedó a cargo de la empresa estatal Tren Maya, S.A. de C.V., y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales fijó una indemnización de 7,363.72 pesos como compensación por la superficie expropiada.

La decisión se sustenta en los artículos 27 y 89 de la Constitución y en la Ley Agraria, bajo el argumento de utilidad pública.

Por qué el gobierno tomó esta decisión

La expropiación forma parte de la estrategia “Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, incorporada al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

El programa busca modernizar la infraestructura de transporte para mejorar la movilidad de personas y mercancías, fortalecer la economía local e impulsar la inversión en infraestructura en el sureste del país. El Tren Maya es uno de los ejes centrales de ese plan de desarrollo regional.

La Sedena toma el control administrativo del proyecto

El decreto también trajo un cambio importante en la estructura del proyecto. FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. quedará extinta y sus derechos y obligaciones serán transferidos a Tren Maya, S.A. de C.V., que pasará a operar bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El objetivo de esta reorganización es concentrar la gestión de más de 3,000 kilómetros de vías férreas proyectadas y optimizar la administración integral del sistema.

Transporte nacional en México.

Qué implica esto para el Tren Maya

Con estas decisiones, el proyecto avanza sobre dos frentes al mismo tiempo:

la expansión física de la infraestructura en Yucatán

una reestructura administrativa que centraliza la operación bajo una sola entidad coordinada por las Fuerzas Armadas.

El Tramo 4, que une Izamal con Cancún, es una de las rutas de mayor relevancia turística y comercial del recorrido completo.

Garantizar su operación y las obras complementarias asociadas es, según el gobierno, parte del compromiso de convertir al Tren Maya en un motor de desarrollo sostenible para el sureste mexicano.