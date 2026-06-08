Grupo Reina Madre, red de clínicas especializadas en salud femenina, está fortaleciendo su expansión con la apertura de su nueva sede en la ciudad de Querétaro. La compañía mexicana, que atiende al segmento socioeconómico medio, proyecta llevar su modelo de negocio a las principales ciudades del país, tras consolidar una red de 16 clínicas y un hospital especializado.

El modelo de negocio de Reina Madre combina atención médica especializada de alta calidad, instalaciones modernas y tecnología avanzada, bajo un concepto de costos accesibles si se compara con los grandes hospitales privados tradicionales.

Al igual que Hospitales MAC, una red de 20 hospitales privados que surgió en Celaya, Guanajuato, Reina Madre identificó que la clase media mexicana estaba desatendida. Antes de ellos, para los pacientes que no cuentan con seguro médico o buscan atención médica privada, las opciones eran hospitales de superlujo entre los que se encuentran ABC, Ángeles y Médica Sur o las clínicas locales informales.

“Nuestro modelo de negocio nos permite absorber esa demanda insatisfecha. No venimos a competir por el segmento de lujo tradicional, sino a democratizar el acceso a medicina de clase mundial para la creciente clase media y trabajadora del estado, ofreciendo precios hasta 50% más accesibles gracias a nuestra eficiencia operativa”, señaló Aranzazu Canal, directora de operaciones de Grupo Reina Madre, en un comunicado.

Expansión vertiginosa

Grupo Reina Madre se fundó en 2015 como un proyecto de maestría de los emprendedores Juan Esteban Moctezuma y Vicente Aristegui.

Hoy ha atendido casi 2 millones de consultas y más de 25,700 nacimientos. Tan sólo el año pasado su red de clínicas atendió más de 350,000 consultas y más de 6,000 nacimientos a nivel nacional.

Su crecimiento en el país ha sido acelerado si se considera la naturaleza del sector salud. Reina Madre ha abierto 17 unidades (16 clínicas y un hospital) en 11 años en una industria de la salud privada con grandes barreras de entrada.

A diferencia de otros sectores, como cafeterías u otro tipo de sucursales, cada nueva unidad de Reina Madre requiere certificaciones y permisos regulatorios complejos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); una inversión fuerte en equipamiento médico especializado (cada consultorio incluye ultrasonidos de alta definición), así como atracción y retención de talento médico certificado (ginecólogos y pediatras).

Expansión a Querétaro

La empresa argumentó que la decisión de invertir en Querétaro responde a sus indicadores sociodemográficos. De acuerdo con el Anuario Económico Municipal 2025, la capital queretana sumó más de 29,200 nuevos habitantes en un solo año, consolidándose como un imán de talento vinculado al nearshoring y la manufactura.

En este ecosistema, donde el 51% de la población son mujeres y el 86% de los nuevos residentes provienen de otras entidades, la demanda de servicios de salud privados accesibles y de alta calidad ha superado la oferta tradicional, asegura la compañía.

En Querétaro, la oferta de clínicas y hospitales privados que atienden la salud de las mujeres, desde ginecología hasta partos y pediatría, incluye a Hospital Moscati, Hospital Santiago de Querétaro, Hospital Santo Tomás, Hospital H+ Querétaro (perteneciente a Hospitales MAC), entre otros.

“Querétaro no solo es un motor económico para el país, sino una ciudad en plena transformación demográfica que exige infraestructura de salud a la altura de su crecimiento”, agregó Canal.

La nueva clínica en Querétaro ofrecerá servicios integrales que abarcan desde ginecología, control prenatal y pediatría, hasta nuevas áreas especializadas en menopausia y climaterio.

“Con esta apertura, Grupo Reina Madre —que genera más de 900 empleos directos e indirectos y atiende a un 57% de pacientes de nivel socioeconómico bajo— reafirma que la rentabilidad financiera y el alto impacto social son objetivos complementarios en el sector salud mexicano”, detalló la empresa.