El acceso a una vivienda digna en México entra en una nueva etapa tras los cambios anunciados en los esquemas de crédito de FOVISSSTE e INFONAVIT, que ahora permitirán unir préstamos entre personas con lazos familiares directos. Esta medida busca ampliar las oportunidades para que más trabajadores puedan comprar una casa nueva o usada bajo condiciones más justas y accesibles.

El nuevo programa FOVISSSTE–INFONAVIT Unidos permite mancomunar créditos de parejas y familiares en primer grado, como cónyuges, concubinos, padres, madres, hijas e hijos, lo que incrementa la capacidad de financiamiento sin elevar de manera desproporcionada la carga económica de los solicitantes.

La Suprema Corte le impone un freno al Infonavit: fallos en demandas hipotecarias salvan a deudores de perder su hogar (foto: archivo).

También, el nuevo convenio facilita el uso del ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda.

Cónyuge o concubinos

Hermanos

Padres y madres

Hijos

Estos cambios se enmarcan en una estrategia de reforma al sistema de vivienda que prioriza la equidad, la simplificación de trámites y la reducción de requisitos, con el objetivo de que el derecho a la vivienda sea una realidad para más personas, especialmente para sectores históricamente rezagados.

Beneficios automáticos y pagos con descuentos para adultos mayores

Uno de los avances más relevantes es la aplicación automática de beneficios para personas mayores de 80 años que ya habían pagado dos veces o más el monto original de su crédito de vivienda.

A través de FOVISSSTE, estos ajustes se realizan sin necesidad de trámites adicionales, garantizando tranquilidad y bienestar en una etapa clave de la vida.

Cambios en los créditos. Gobierno de Méxco

De acuerdo con autoridades del ISSSTE, esta política forma parte de una estrategia integral que combina apoyos masivos, descuentos vía nómina y una difusión permanente de los programas disponibles. Con ello, se busca corregir desigualdades del pasado y avanzar hacia un sistema de vivienda más justo, con un enfoque claro de justicia social.