Las lluvias intensas en distintos estados de México acarrean desbordamientos, inundaciones y deslaves. (Foto: Archivo)

Intentar atravesar una calle inundada durante la temporada de lluvias puede terminar no sólo con daños severos al vehículo, sino también con la negativa de la aseguradora para cubrir las pérdidas, advirtió Carlos Peña, vicepresidente del Comité de Daños de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

El especialista explicó que las pólizas de automóviles suelen contemplar coberturas por daños ocasionados por inundaciones; sin embargo, existe una diferencia entre que el vehículo resulte afectado por un fenómeno fuera del control del conductor y que éste decida ingresar a una zona donde el riesgo es evidente.

De acuerdo con Peña, cuando una unidad se encuentra estacionada y es alcanzada por una inundación, la aseguradora normalmente responde conforme a las condiciones de la póliza. No obstante, si el conductor intenta cruzar una vialidad anegada pese a que el nivel del agua representa un peligro visible, la compañía puede considerar que existió una agravación del riesgo.

“Si ya está inundado y tú decidiste pasar, la compañía puede determinar que asumiste un riesgo que era evidente”, explicó.

La diferencia entre una inundación fortuita y una agravación del riesgo

El directivo señaló que durante las lluvias es común que algunos automovilistas intenten atravesar pasos a desnivel o calles con acumulaciones importantes de agua para continuar su trayecto, una decisión que puede provocar daños severos al motor y otros componentes mecánicos.

En estos casos, las aseguradoras analizan las circunstancias del siniestro para determinar si el conductor actuó de manera prudente o si asumió voluntariamente una situación que incrementó la probabilidad de daño.

Peña explicó que la figura de agravación del riesgo se presenta cuando el asegurado realiza acciones que aumentan el peligro de manera consciente, lo que puede derivar en el rechazo de la reclamación.

Por ello, recomendó evitar ingresar a zonas inundadas, aun cuando aparentemente sea posible cruzarlas, ya que el nivel del agua y las condiciones del pavimento pueden cambiar en cuestión de minutos.

Revisar la póliza antes de la temporada de lluvias

El vicepresidente del Comité de Daños de AMASFAC destacó que las coberturas pueden variar dependiendo de la aseguradora y del tipo de póliza contratada.

Aunque los seguros amplios suelen incluir daños materiales ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos, algunas compañías ofrecen coberturas adicionales específicas para inundaciones que amplían la protección del asegurado.

Por ello, recomendó revisar detalladamente las condiciones del contrato y buscar asesoría especializada para identificar posibles exclusiones.

“Muchas veces las personas buscan únicamente el precio más bajo y terminan eliminando coberturas importantes. El problema aparece cuando ocurre el siniestro y descubren que no estaban protegidas como pensaban”, comentó.

Asimismo, sugirió acercarse a un agente de seguros con experiencia en el ramo de daños para recibir orientación sobre las coberturas más adecuadas según el tipo de riesgo al que está expuesto cada cliente.

Lluvias cada vez más intensas

Peña señaló que las lluvias se han convertido en una de las principales causas de afectaciones aseguradas a nivel mundial y que en México se observa una tendencia creciente en la intensidad y frecuencia de estos fenómenos.

Explicó que, a diferencia de lo que suele pensarse, las pérdidas derivadas del agua han ganado relevancia incluso frente a otros eventos meteorológicos de gran magnitud.

Además, recordó que la temporada de huracanes ya comenzó y se extenderá hasta noviembre, por lo que se prevé la presencia de lluvias intensas en diversas regiones del país.

Ante este escenario, recomendó a los conductores reducir la velocidad cuando llueve, mantener una distancia adecuada respecto de otros vehículos y evitar cualquier intento de cruzar vialidades inundadas.

También aconsejó a propietarios de viviendas y negocios revisar que sus pólizas cuenten con las coberturas necesarias para enfrentar posibles daños derivados de fenómenos hidrometeorológicos.

“Lo importante es estar asegurado adecuadamente para que, cuando ocurra una afectación, la póliza responda conforme a las coberturas contratadas”, concluyó.