Durante el cierre de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.52, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.21% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, el Dólar canadiense mostró una leve subida de 0.18%, pero en el último año acumula una variación de -7.72%, lo que indica una tendencia general a la baja pese al reciente repunte.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense subió dos jornadas, encadenó cinco caídas que borraron el impulso inicial, repuntó dos días y cerró con un nuevo retroceso, para un balance neto negativo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, del 7.0554 %, es menor que la volatilidad anual del 7.5248 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta situación sugiere que el interés en la moneda ha crecido, posiblemente influenciada por factores económicos favorables en Canadá.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de las condiciones del mercado y decisiones económicas futuras. La estabilidad de esta tendencia positiva será clave para determinar el comportamiento del Dólar canadiense en el corto plazo.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.4 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.