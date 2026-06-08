Fermaca inició la construcción de la Planta de Fertilizantes Agronitrogenados Fermachem, en el municipio de Lerdo, en Durango. Durante el evento protocolario, Fernando Calvillo Álvarez, copresidente de Fermaca Dreams, aseguró que la planta contará con una inversión superior a u$s 1,500 millones.

Ray Fletcher, CEO de Fermachem. Tomada de Facebook de Esteban Villegas

México tiene una alta dependencia de las importaciones de fertilizantes, por lo que una parte de la estrategia del Gobierno Federal es promover inversiones públicas y privadas que disminuyan la necesidad de traer estos insumos del exterior, con el objetivo de impulsar la seguridad alimentaria del país.

El empresario mencionó que el gas natural que requerirá la planta será proveído por la infraestructura de transporte desarrollada por Fermaca y que actualmente pertenece a Essentia Energy.

Además, aseguró que la planta generará una contribución social superior a MXN $200 millones, una vez que se concluya la planta, destinadas a proyectos de impacto social.

“Estos recursos buscarán fortalecer a las comunidades y beneficiar a las familias que forman parte de este proyecto”, aseguró el directivo.

El proyecto contará con 150 hectáreas de superficie y producirá un millón de toneladas anuales de urea que abastecerá al mercado interno y al de exportación hacia Estados Unidos y América Latina.

Contará además, con generación de energía propia y un sistema de captura de dióxido de carbono para reducir el impacto ambiental. La inversión generará más de 3,000 empleos especializados.

En la primera fase, la empresa inicia con la ingeniería y complemento de licencias y permisos, mientras que para el cuarto trimestre de este año arrancará la construcción. Para el cuarto trimestre de 2028, Fermachem terminará la fase 1 con la conclusión mecánica del proyecto.

La segunda fase arrancará el tercer trimestre de 2029 con el inicio de comisionamiento y arranque de las actividades y para el cierre de ese año, iniciará la operación comercial.

En su participación, Ray Fletcher, CEO de Fermachem, recordó que más de 80% de la urea que se consume en México depende de importaciones, pero con la construcción de la planta, el empresario espera que esta empresa reduzca las necesidades de importación.

De acuerdo con los datos más recientes de la Asociación Nacional de la Industria Química, en 2024, México importó 1.7 millones de toneladas de urea, por lo que la producción futura de esta planta representaría aproximadamente 58% de las importaciones de 2024.

Después de firmar un convenio para la proveeduría de gas entre Fermachem y Essentia Energy, Daniel Bustos, CEO de esta última empresa, destacó que la energía es el punto de partida para la industria, la productividad agrícola y la seguridad alimentaria del país.

“Proyectos como este demuestran que cuando el Estado y la inversión privada trabajan juntos y de manera coordinada, México puede avanzar con fuerza y certidumbre”, comentó.