Adiós aguinaldo completo | La Suprema Corte falló y ahora los pensionados recibirán sólo el 50% del pago extra en estos casos (foto: archivo).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alzó su voz y sentó un precedente clave a favor de miles de personas, en su mayoría mujeres cuidadoras, al reafirmar que el trabajo doméstico y de cuidados realizado durante el matrimonio o el concubinato puede generar el derecho a una compensación económica en casos de separación o divorcio.

La Suprema Corte explicó que este mecanismo busca reconocer el impacto económico que enfrentan muchas mujeres amas de casa que dedicaron gran parte de su tiempo al cuidado del hogar, hijas e hijos o familiares dependientes.

El cuidado y limpieza del hogar fue reconocido por la Justicia.

Histórico | La Suprema Corte reconoce el valor del trabajo doméstico

De acuerdo con el documento “Apuntes sobre igualdad de género. Compensación económica”, de la SCJN, la solicitud de este derecho debe demostrar que la persona “asumió un costo de oportunidad durante la relación , derivado de su dedicación preponderante al trabajo no remunerado en el hogar”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el punto central al analizar una compensación económica es demostrar que una persona dejó de desarrollar plenamente su carrera laboral por dedicarse al hogar.

“El punto esencial por probar en la solicitud de una compensación económica es que la parte que la solicita asumió un costo de oportunidad durante la relación”, indica el documento elaborado por el máximo tribunal.

¿Qué trabajos del hogar justifican una compensación económica?

Esto significa que la persona pudo haber tenido mayores oportunidades laborales o ingresos si hubiera dedicado ese tiempo al trabajo remunerado y no exclusivamente a las tareas domésticas y de cuidados.

El fallo reconoce que las amas de casa han asumido el costo de oportunidad durante un matrimonio.

La Suprema Corte explica que las labores domésticas incluyen muchas actividades que suelen pasar desapercibidas, pero sostienen el funcionamiento cotidiano de las familias.

Entre ellas se encuentran:

la ejecución material de tareas al interior del hogar

la organización de la economía familiar

la crianza y educación de hijas, hijos e hijes.

cuidado de personas con discapacidad o que requieren asistencia cotidiana.

Estas tareas abarcan desde cocinar, limpiar o hacer compras, hasta acompañar tareas escolares, gestionar gastos del hogar o brindar apoyo emocional a integrantes de la familia.

Las pruebas para solicitar el pago ante la justicia

La Suprema Corte reconoce que demostrar estas labores puede ser complejo porque muchas decisiones familiares se toman en privado y no generan documentos formales.

Fallo de la SCJN reconoce que históricamente las mujeres han asumido una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados.

“Los acuerdos en la familia frecuentemente se llevan a cabo de manera privada y el desempeño de tales trabajos no necesariamente genera pruebas directas”, advierte el documento del máximo tribunal.

Por ello, los jueces pueden valorar distintos medios de prueba como testimonios, estados de cuenta, facturas o incluso estadísticas y estudios que ayuden a demostrar la distribución de tareas en el hogar.

Por otra parte, la Suprema Corte establece que los tribunales tienen la obligación de analizar estos casos con enfoque de igualdad.

Esto implica reconocer que históricamente las mujeres han asumido una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados dentro de las familias.