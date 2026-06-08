La cotización del euro alcanzó los MXN 20.14 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 8 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.12% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del euro bajó un -0.22% y en el último año acumuló un descenso del -6.94%, mostrando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro tuvo cinco alzas y cinco caídas: tras tres descensos consecutivos a mitad del período, rebotó con dos avances al final; el balance general quedó prácticamente plano.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 3.52%, es menor que la volatilidad anual de 5.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva tras dos días consecutivos de aumentos. Este comportamiento sugiere un interés creciente por la moneda en el mercado, lo que puede afectar su valor a corto plazo.

Además, al observar los días pasados, se nota que la fluctuación se ha mantenido en un rango favorable. Esta estabilidad podría indicar la consolidación de la moneda en la mente de los inversionistas.

Esta tendencia positiva podría ser un signo de confianza en la economía europea y podría atraer más inversión en el futuro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.