En este contexto, según el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), el organismo estará autorizado para documentar las diligencias mediante audio y video, generando evidencia directa durante las inspecciones. Este material podrá ser utilizado para sancionar a evasores fiscales, empresas involucradas en la emisión de facturas falsas, así como a clientes y proveedores relacionados.

A lo largo de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá la capacidad de realizar visitas sorpresa, accediendo a domicilios particulares, pequeños comercios y empresas y ejecutando auditorías rápidas con la presencia de abogados y equipos de grabación.

Ya es oficial: el SAT recorrerá hogar por hogar con abogados y cámaras especiales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales (foto: archivo).

Estas inspecciones superan las revisiones administrativas convencionales . Cada visita podrá dar lugar a un procedimiento con posibles repercusiones penales, con el propósito de detectar evasión fiscal, uso de facturas fraudulentas y verificar que los ingresos, ventas y servicios reportados sean consistentes con operaciones reales.

¿Qué son y cómo funcionan las auditorías del SAT?

El artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las visitas domiciliarias se llevarán a cabo bajo la premisa de que los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) podrían ser fraudulentos.

La fracción IX del artículo 29-A estipula la responsabilidad, tanto para las personas físicas como para las morales, de respaldar operaciones reales, existentes y actos jurídicos auténticos. También advierte que los comprobantes fiscales que no se ajusten a este mandato serán considerados efímeros, lo que permite la implementación de este tipo de auditorías inmediatas.

Salvador Rotter Aubanel, integrante de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del CCPM, ha señalado que estas auditorías exprés resultan de la reforma a los artículos 29-A, fracción IX y 49 Bis del CFF, disposiciones que comenzarán a regir en 2026.

Dónde se realizan las visitas domiciliarias del SAT

Las verificaciones podrán realizarse en los siguientes lugares:

Domicilio fiscal

Sucursales

Oficinas

Bodegas

Almacenes

Locales comerciales

Puestos fijos o semifijos en la vía pública

Cualquier lugar donde se desarrollen las actividades o se presten los servicios amparados por las facturas

Al llegar al sitio, los visitadores estarán autorizados para comenzar de inmediato la toma de fotografías y la grabación de audio y video , además de entregar la orden de verificación al contribuyente, a su representante legal, al encargado del establecimiento o a quien se encuentre al frente del lugar.

Objetivo de las auditorías del SAT

Para tal fin, la autoridad fiscal implementará los conceptos de “materialidad” y “trazabilidad” de las operaciones.

El objetivo de estas auditorías es verificar que las operaciones respaldadas por CFDI efectivamente se hayan llevado a cabo y que existan contratos, documentos, imágenes y registros que lo respalden.