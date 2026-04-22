A partir de ahora, algunas sucursales de los más importantes bancos del país tendrán un día extra a la semana que te ayudará con tus tiempos y agenda para hacerte la vida más fácil si debes ir a una sucursal. Estos son todos los detalles sobre los nuevos horarios. Conforme las instituciones financieras avanzan en la modernización de sus servicios, se observa una transformación en el funcionamiento de los bancos. Esta evolución no se limita únicamente al cierre de sucursales y a la disminución de cuentas inactivas, sino que también se refleja en la atención al cliente. En efecto, algunas sucursales han comunicado que ofrecerán atención presencial los sábados para aquellos clientes que no puedan realizar sus trámites de lunes a viernes y que requieran hacerlo durante el fin de semana. Con el objetivo de proporcionar un servicio más integral, varias sucursales bancarias en la Ciudad de México (CDMX) han decidido ampliar su horario de atención, abriendo sus puertas los sábados, a pesar de que este día no es considerado laborable. Las sucursales de Inbursa que estarán operativas los sábados de 09:00 a 15:00 son las siguientes: Planificar los pagos y transferencias es clave para evitar contratiempos en las fechas de corte. A continuación, el listado detallado de los días en que las instituciones de crédito suspenderán sus servicios: