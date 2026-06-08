Instagram de Chili's México, una de las marcas de Alsea.

Alsea anunció que destinará alrededor de MXN $5,500 millones de pesos en 2026 para aperturas, remodelaciones, modernización de unidades e innovación operativa en los mercados donde opera, en una estrategia que busca aprovechar el aumento esperado en el consumo asociado al Mundial de fútbol.

La compañía, operadora de marcas como Chili’s, Domino’s, Vips y Starbucks, informó que parte de sus esfuerzos durante este año estarán enfocados en fortalecer la experiencia de los consumidores y aumentar su capacidad de atención ante uno de los eventos deportivos con mayor impacto en el tráfico de clientes y consumo fuera del hogar.

Entre las medidas anunciadas destaca el fortalecimiento de su infraestructura digital, un canal que actualmente representa 41% de las ventas totales del grupo y que la empresa considera uno de sus principales motores de crecimiento.

En el caso de Chili’s, la cadena incrementará en 15% su plantilla laboral y ampliará la capacidad de atención en sus restaurantes. Además, renovó 1,500 pantallas y sistemas de audio para la transmisión de partidos.

Domino’s, por su parte, reforzará su estrategia digital y logística para atender el incremento esperado en pedidos durante los encuentros deportivos, además de impulsar lanzamientos temporales de producto vinculados a la temporada.

La empresa destacó que México continúa siendo su principal mercado. Durante el primer trimestre de 2026, el país aportó MXN$ 11,242 millones de pesos en ingresos, equivalentes a 56% de las ventas consolidadas del grupo. Actualmente, Alsea opera más de 2,520 unidades en territorio nacional.

La estrategia de la compañía busca capitalizar el aumento en reuniones familiares, consumo en restaurantes y pedidos a domicilio que tradicionalmente generan los grandes eventos deportivos, al tiempo que fortalece sus capacidades operativas y digitales para sostener el crecimiento de sus principales marcas.